Росія не пропустила в окупований Крим українські яйця

У пункті пропуску «Перекоп» під час фізичного огляду вантажу із 288 тис. столових курячих яєць, поставленого підприємством ІК «Агросоюз-РП» Городищенського району Черкаської області, інспектори Россільгоспнагляду "виявили низку явних невідповідностей товару даним супровідних документів на нього", пише Апостроф.

«Зокрема, обов'язкового маркування на яйцях не виявилося, а вони були упаковані в коробки з етикетками на інкубаційні яйця виробництва США. Управлінням завезення товару невстановленого походження на півострів було заборонене, вантаж повернуто на територію материкової України», - сказано в повідомленні Россільгоспнагляду.

Раніше повідомлялося, що Росія підозрює Україну в реекспорті овочів і фруктів з ЄС.