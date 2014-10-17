Україна до кінця року може експортувати зерна на 2 млрд доларів США, заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Полтавської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ, Яценюк наголосив, що за останні півроку експорт української сільгосппродукції зріс на 32% при тому, що для українських виробників фактично закрився російський ринок.

«Тільки від експорту зерна ми очікуємо до кінця поточного року 2 млрд долл.», - сказав глава уряду.

При цьому Яценюк наголосив, що бар'єри на російському ринку сприяли зростанню експорту української продукції на інші ринки, включаючи ринок ЄС. «Росія відмовилася від української продукції – ми знайшли можливість продавати її в ЄС і в інші країни, - цитує Департамент інформації прем'єр-міністра. - Ми замістили російські ринки європейськими».

Яценюк навів дані, згідно з яким, продаж м'яса і субпродуктів із птиці до Росії впав на 81%, при цьому експорт цього виду продукції до інших країн зріс на 30-100%. Експорт соняшникової олії до РФ впав на 50%, але при цьому експорт олії до Індії, Ірану, країн ЄС зріс, у середньому, на 17%. При цьому Україна, за словами глави уряду, істотно зменшила імпорт продуктів харчування – у середньому на 18%.

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Яценюк нагадав, що, за даними Держстату, обсяг сільгоспвиробництва за 9 місяців поточного року зріс порівняно з минулим роком на 16%, а середня врожайність зернових збільшилася на 14%.

Прем'єр підкреслив, що сільське господарство стало одним із двигунів української економіки. «Продовольча безпека світу залежить від України. Ми тут є одним із ключових гравців. І плани уряду, щоб Україна разом з іншими країнами світу – США, низкою країн ЄС, Канадою захопили світове лідерство – будуть реалізовані», - наголосив Яценюк.

Довідка УНІАН. Мінагропрод прогнозує урожай зернових в Україні в 2014 році на рівні 60,5-64,4 млн тонн проти 63 млн тонн у 2013 році. Такий розрив у цифрах в міністерстві пояснюють відсутністю остаточної інформації з врожайності кукурудзи на Донбасі, який охоплений бойовими діями. Запаси зерна на сільськогосподарських підприємствах України (окрім малих) і підприємствах, що займаються зберіганням і переробкою зернових, на 1 жовтня 2014 року становили 23,4 млн тонн, що на 26% більше, ніж на аналогічну дату 2013 року.

Раніше прем'єр-міністр рекомендував Мінагропроду якнайскоріше підвести баланси зерна з тим, щоб визначити чіткий обсяг експорту, який Україна може здійснити у 2014-2015 маркетинговому році.