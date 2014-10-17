Україна вже використала квоти на постачання агропродукції до ЄС

Україна практично вибрала всі квоти на поставки сільськогосподарської продукції на ринки Європейського Союзу і чекає на рішення Європейського парламенту про продовження дії автономних преференцій для українського аграрного експорту, заявив під час робочої поїздки до Полтавської області прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Україна повністю використовувала квоти на поставки до Європейського Союзу меду, виноградних соків, пшениці, борошна, кукурудзи. Квота на експорт м'яса і напівфабрикатів використана на 77%, зернових груп – на 78%, томатів – на 72%, – цитує Яценюка Департамент інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів. – Чекаємо на рішення Європейського парламенту про продовження автономних преференцій для української продукції, а саме на безмитне ввезення української продукції на ринки ЄС. Ми реально конкурентні і цифри це доводять».

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Раніше голова уряду відзначав, що загальний експорт сільгосппродукції України в 2014 році зріс на 32%, незважаючи на фактичну втрату російського ринку для українських аграріїв. Крім того, виручка від експорту тільки зернових до кінця року становитиме близько 2 млрд дол.