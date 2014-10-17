Лукашенко розповів про туалетний папір у російській ковбасі, попутно похваливши свою

У білоруській ковбасі туалетного паперу "немає і ніколи не було", на відміну від російської, сказав Олександр Лукашенко, пише Telegraf.by.

У Росії ж такі факти були і є, коли м'яса містилося лише 60%, а решта - соя, заявив він.

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На його думку, російським продуктів харчування далеко до білоруської продукції. А причина цього в тому, що коли Радянський Союз розвалився, Росія перейшла на технічні умови, знизивши рівень вимог до продуктів харчування, пояснив глава держави. "А ми зберегли завдяки Лукашенку, державні стандарти", - наголосив президент.

Він додав, що білоруські державні стандарти навіть жорсткіші, ніж радянські.

Раніше Лукашенко заявляв, що був готовий використати в Україні Збройні Сили Білорусі.