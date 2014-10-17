Україна за африканської чуми поки не може експортувати свинину до ЄС

Інформація в ЗМІ про візит європейських фахівців на українські свинарські підприємства в жовтні недостовірна, терміни візиту інспекції ветеринарів ЄС не визначені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник голови Державної ветеринарної і фітосанітарної служби Віталій Башинський.

«У ЗМІ пройшла інформація, що восени буде місія (європейських фахівців – УНІАН) по відкриттю ринку м'яса свиней. Цих домовленостей ніколи не було. Найближчим часом ми дійсно одержимо дату, коли буде проведена місія, і очікуємо на це повідомлення восени», - сказав Башинський.

При цьому він не виключив, що ця перевірка може відбутися і на початку 2015 року, проте визначення дати повністю залежить від рішення європейських ветеринарів.

Водночас заступник голови Держветфітослужби зазначив, що розраховувати на відкриття європейського ринку українським свинарям найближчим часом не варто, оскільки в Україні зафіксовано кілька випадків захворювання тварин на африканську чуму свиней.

«Поки у нас будуть спалахи такої хвороби, про експорт свинини до ЄС ми можемо забути», - додав Башинський.

Він повідомив, що на даний час Держветфітослужба веде переговори з європейськими ветеринарами про проведення ними інспекції українських підприємств з виробництва яловичини.

«Перша позитивна відповідь про те, що це можливо, ми одержали», - наголосив Башинський.

Читайте такожЄС влаштувала якість українських молокопродуктів

Як повідомляв УНІАН, проведення європейськими фахівцями аудиту українських тваринницьких підприємств на предмет відповідності їх продукції вимогам ЄС є першим кроком на шляху отримання ними єврономеру, що дозволяє здійснювати поставки на європейський ринок. 27 вересня - 3 жовтня таку перевірку пройшли ряд молокопереробних підприємств України.

16 вересня парламенти України і ЄС синхронно ратифікували Угоду про асоціацію. Створення зони вільної торгівлі між Україною і ЄС передбачає двостороннє зняття торгових мит у рамках певних квот або без них. Проте, українська сторона до 2016 року не обнулятиме мита для європейських товарів, тоді як ЄС ввів торгові преференції для України вже з кінця квітня цього року. Разом з тим, експортувати свою продукцію до ЄС має можливість обмежена кількість сільськогосподарських підприємств України.