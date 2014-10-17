Яценюк пропонує компенсувати аграріям половину відсотків за кредитами

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував розглянути можливість запровадження в Україні практики бюджетної компенсації половини процентних платежів за кредитами для агропідприємств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, про це Яценюк сказав у ході робочої поїздки до Полтавської області.

«Це найменш корумпований і найбільш ефективний механізм, щоб держава компенсувала залежно від нашого ресурсу, приміром, 50% від загальної процентної ставки», - цитує прем'єр-міністра Департамент СКМУ.

Читайте такожАграрії Донецької області через війну втратили майже 17 млн гривень

При цьому Яценюк звернув увагу, що уряду й Нацбанку поставлено завдання компенсувати процентні ставки та видавати гривневі кредити агросектору, щоб «не заганяти аграрний сектор у доларову залежність і давати можливість людям працювати, платити менше відсотків і отримувати кредитні ресурси на тривалі терміни».

У серпні глава уряду вже заявляв, що уряд продумує механізм надання аграріям України ефективних пільг, включаючи компенсаційні виплати за кредитами. При цьому Яценюк підкреслював, що уряд готовий обговорити власне механізми й умови надання таких пільг.