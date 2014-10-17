Яценюк обіцяє не змінювати систему оподаткування аграріїв на 2015 рік

Кабінет міністрів України не буде змінювати систему оподаткування аграріїв на 2015 рік і не переводитиме великі агрохолдинги на загальну систему оподаткування. Про це повідомив у ході робочої поїздки на Полтавщину прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Раніше уряд у рамках бюджетної реформи пропонував перевести найбільші агрохолдинги країни із земельним банком до 3 тис. га і обігом понад 20 млн грн на рік (близько 10% від усіх агропідприємств) на загальну систему оподаткування.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, Яценюк зазначив, що переведення сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування потребує одночасного запровадження адресної системи дотацій. «Ми не готові ввести таку систему в 2015 році. І якщо не готова система, то ламати все, що сьогодні працює, не створивши нічого нового, - це шлях до ускладнень в розвитку агросектору», - цитує прем'єр-міністра Департамент інформації КМУ.

Читайте такожЯценюк пропонує компенсувати аграріям половину відсотків за кредитами

Крім того, Яценюк наголосив на необхідності підготовки в 2015 році до «нової системи підтримки сільгоспвиробників через прямі бюджетні дотації».

Раніше глава уряду пропонував вивчити можливість введення в Україні практики бюджетної компенсації половини процентних платежів за кредитами для агропідприємств.

Також прем'єр наголошував, що агросектор є ключовим двигуном економіки України, і завдання країни - спільно із західними партнерами сформувати світовий продовольчий і зерновий пул, що дозволяє Україні бути не просто учасником світової продовольчої політики, але впливовим гравцем на світовому продовольчому ринку.