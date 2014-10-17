Яценюк обіцяє не змінювати систему оподаткування аграріїв на 2015 рік
Прем'єр зазначив, що переведення сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування потребує одночасного запровадження адресної системи дотацій.
Кабінет міністрів України не буде змінювати систему оподаткування аграріїв на 2015 рік і не переводитиме великі агрохолдинги на загальну систему оподаткування. Про це повідомив у ході робочої поїздки на Полтавщину прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Раніше уряд у рамках бюджетної реформи пропонував перевести найбільші агрохолдинги країни із земельним банком до 3 тис. га і обігом понад 20 млн грн на рік (близько 10% від усіх агропідприємств) на загальну систему оподаткування.
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і комунікацій з громадськістю і ЗМІ Секретаріату Кабміну, Яценюк зазначив, що переведення сільгоспвиробників на загальну систему оподаткування потребує одночасного запровадження адресної системи дотацій. «Ми не готові ввести таку систему в 2015 році. І якщо не готова система, то ламати все, що сьогодні працює, не створивши нічого нового, - це шлях до ускладнень в розвитку агросектору», - цитує прем'єр-міністра Департамент інформації КМУ.
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Крім того, Яценюк наголосив на необхідності підготовки в 2015 році до «нової системи підтримки сільгоспвиробників через прямі бюджетні дотації».
Раніше глава уряду пропонував вивчити можливість введення в Україні практики бюджетної компенсації половини процентних платежів за кредитами для агропідприємств.
Також прем'єр наголошував, що агросектор є ключовим двигуном економіки України, і завдання країни - спільно із західними партнерами сформувати світовий продовольчий і зерновий пул, що дозволяє Україні бути не просто учасником світової продовольчої політики, але впливовим гравцем на світовому продовольчому ринку.