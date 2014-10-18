Росія забороняє імпорт яловичих субпродуктів із ЄС

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду з 21 жовтня вводить заборону на імпорт до Росії яловичих субпродуктів, тримінгу (м'ясна обрізь) і м'ясо-кісткового борошна з країн Євросоюзу.

Про це повідомляє Прайм з посиланням на керівника служби Сергія Данкверта.

"Рішення прийнято, зараз воно формалізується. Ми введемо обмеження з 21 числа", - сказав він.

Россільгоспнагляд прийняв це рішення за підсумками переговорів у п'ятницю в Литві директора департаменту Генерального директорату Єврокомісії з охорони здоров'я і захисту споживача Бернара Ван Готема і головного ветеринарного інспектора Росії Євгена Непоклонова, пояснив Данкверт.

"Після переговорів у нас немає ніяких обґрунтованих гарантій Євросоюзу, що щось може змінитися", - сказав він щодо безпеки поставок з ЄС тримінгу та субпродуктів.

Раніше глава Россільгоспнагляду повідомляв, що відомство неодноразово висловлювало претензії до якості та безпеки яловичих субпродуктів і тримінгу.

За словами Данкверта, яловичі субпродукти, триммінг не потрапили під обмеження в ході відповідних заходів російського уряду, викликаних економічними санкціями низки держав.