У Чернігівській області виявили п'ятий випадок африканської чуми свиней

У Чернігівській області зафіксовано п'ятий за два місяці випадок захворювання тварини африканською чумою свиней (АЧС), повідомляє Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України.

Згідно з повідомленням, 18 жовтня в 4 км від села Ковчин Куликівського району був виявлений труп дикого кабана, якому за результатами лабораторних досліджень було встановлено діагноз АЧС.

У Держветфітослужбі поінформували, що 19 жовтня було проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії (ДНПК) при Куликівській райдержадміністрації, визначено вогнище, перша захисна зона в радіусі 3 км від місця знаходження трупа, а також сформована група фахівців, які проводять обстеження мисливських угідь.

Як повідомляв УНІАН, перші два випадки загибелі тварин у домогосподарстві від АЧС були зафіксовані в Чернігівській області наприкінці серпня. Повторні спалахи захворювання відбулися в середині жовтня - в селах Щорс і Крути.

За словами міністра аграрної політики і продовольства Ігоря Швайки, Чернігівська облгосадминитрация прийняла рішення про виділення 400 тис. грн на компенсацію господарствам, які постраждали від АЧС.

У січні-лютому поточного року в Луганській області також були зафіксовані випадки загибелі тварин від АЧС. У Запорізькій області спалах цього захворювання стався в 2012 році.

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Довідка УНІАН. Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - вірусне захворювання домашніх і диких свиней. Захворювання передається за прямого контакту хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Для людей хвороба не небезпечна.