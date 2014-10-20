Мінекономрозвитку підвищило прогноз урожаю зернових в Україні до 61 млн тонн

Міжвідомча робоча група при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі в жовтні оцінила урожай зернових в Україні у 2014 році на рівні 60,8 млн. тонн, що майже на 1 млн. тонн більше за вересневий прогноз відомства.

Згідно з балансом, розробленим групою, валовий збір пшениці в країні цього року очікується на рівні майже 24 млн. тонн, жита – 0,5 млн. тонн, ячменю – близько 9 млн. тонн, кукурудзи – 25,6 млн. тонн.

Експорт зернових з України в 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 – червень 2015) Мінекономрозвитку допускає на рівні 34,3 млн. тонн, зокрема 11,7 млн. тонн пшениці, 4,2 млн. тонн ячменю, 17,9 млн. тонн кукурудзи.

Читайте такожУ Кабміні вирішують питання перевезення зерна із зони АТОЯк повідомляв УНІАН, Мінагропрод прогнозує урожай зернових в Україні в 2014 році на рівні 60,5-64,4 млн. тонн проти 63 млн. тонн у 2013 році. Такий розрив у цифрах у міністерстві пояснюють відсутністю остаточної інформації щодо врожайності кукурудзи на Донбасі, охопленому бойовими діями.

До 17 жовтня українські аграрії провели збирання врожаю на площі 12,7 млн. га, намолотивши 50,4 млн. тонн зернових і зернобобових культур.