Україна значно збільшила виробництво соняшникової олії

Виробництво нерафінованої соняшникової олії в Україні за 9 місяців цього року становило 3,1 млн. тонн, що на 43,5% більше, ніж у січні-вересні 2013 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Зокрема, минулого місяця обсяг виробництва соняшникової олії становив 288 тис. тонн, що на 4,9% менше, ніж у вересні 2013 року, але на 61,3% більше серпневого показника цього року.

Виробництво маргаринів і харчових жирів в країні, за даними Держстату, за звітний період скоротилося на 1% - до 197 тис. тонн. Зокрема у вересні обсяг виробництва цієї продукції становив 23,1 тис. тонн, що на 8,5% поступається вересневому показнику минулого року, але на 44,6% більше, ніж у серпні цього року.

Читайте такожУкраїна помітно збільшила експорт аграрної продукції до ЄвросоюзуЯк повідомляв УНІАН, виробництво соняшникової олії в Україні в 2013 році становило 3,3 млн. тонн, що на 10,1% менше, ніж роком раніше.

Україна є найбільшим у світі експортером соняшникової олії.