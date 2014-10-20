В Україні виробництво шоколаду впало майже у 2 рази

Зокрема, виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, в Україні за 9 місяців скоротилося на 27,1% - до 164 тис. тонн.

У вересні виробництво даної продукції склало 17,5 тис. тонн, що на 49% менше, ніж у вересні 2013 року, і на 11% менше, ніж у серпні цього року.

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Обсяг виробництва цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, за 9 місяців поточного року склав 132 тис. тонн, що на 11,6% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У вересні виробництво даної продукції скоротилося на 13,5% порівняно з вереснем 2013 року і на 5% порівняно із серпнем цього року, склавши 14,2 тис. тонн.

Крім того, за даними Держстату, виробництво солодкого печива і вафель у січні-вересні 2014 року зменшилося на 21,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року і склало 224 тис. тонн. У вересні виробництво даної продукції склало 22,3 тис. тонн, що на 34,7% менше, ніж у вересні 2013 року, і на 5,1% більше, ніж у серпні 2014 року.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, в Україні скоротилося на 2,7% порівняно із 2012 роком - до 328 тис. тонн. Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, у 2013 році склало 197 тис. тонн, що на 8,7% менше, ніж на рік раніше.

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