Агрохолдинг «Кернел» за рік отримав $98,3 млн збитку

Найбільший виробник масложирової продукції в Україні агрохолдинг «Кернел» в 2014 фінансовому році (ФР, липень 2013 р. - червень 2014 р.) отримав 98,3 млн дол. чистого збитку проти 111,6 млн дол. чистого прибутку в 2013 ФР, йдеться в звіті компанії, опублікованому на сайті Варшавської фондової біржі.

Згідно з документом, виручка холдингу за вказаний період скоротилася на 14,4% - до 2,393 млрд дол. При цьому EBITDA (прибуток до сплати податків, витрат на амортизацію та відсотків за кредитами) «Кернела» в минулому ФР скоротився на 22,4% - до 223 млн дол., а маржа EBITDA склала 9,3% проти 10,3% роком раніше.

Валовий прибуток холдингу за вказаний період зменшився на 9,4% - до 408,2 млн дол., а операційний - впав у 1,6 разу, до 128,7 млн дол.

Виручка компанії від продажу наливної соняшникової олії в 2014 ФР скоротилася на 29,4% - до 1,079 млрд дол., бутильованої олії - зменшилася на 27,4%, до 132,6 млн дол., зерна зросла на 8,4% - до 1,053 млрд дол., а інша сільськогосподарська діяльність забезпечила «Кернелу» в минулому ФР 290,1 млн дол. виручки, що на 50,2% більше, ніж роком раніше.

Водночас, в компанії відзначили, що сформована в Україні політична ситуація мала негативний вплив на ділову активність в країні. Крім того, на фінансові результати групи вплинуло падіння цін на сировину в світі, а також девальвація гривні.

Що стосується планів на 2015 ФР, то компанія має намір скоротити інвестиції, спрямувавши їх на зміцнення фінансового становища.

«Наш план капітальних витрат на цей рік (на 2015 ФР - УНІАН) становить лише 55 млн дол., які повинні сприяти подальшому зміцненню нашого фінансового становища», - наводяться у звіті слова голови ради директорів «Кернел» Андрія Веревського.

За його словами, в поточному ФР холдинг плануєте переробити 2,4-2,5 млн тонн насіння соняшнику за очікуваного врожаю в 10 млн тонн, а також експортувати 4,5-5 млн тонн зернових.

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Як повідомляв УНІАН, «Кернел» в 2014 ФР реалізував 920,3 тис. тонн наливної соняшникової олії, що на 11,5% менше, ніж роком раніше. У минулому ФР холдинг збільшив продаж зерна на 40,5% - до 4,2 млн тонн.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел», контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним із найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорт через власні термінали на Чорному морі. Земельний банк компанії становить 389 тис. га. На українському ринку олієжирова продукція «Кернела» представлена торговими марками «Щедрий Дар», «Стожар», «Чумак Золота».