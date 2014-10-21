Росія заборонила поставки овочів і фруктів з України

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації з 22 жовтня забороняє поставки на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу.

«Олексій Саурін (заступник керівника Россільгоспнагляду – УНІАН) ухвалив рішення запровадити із завтрашнього дня тимчасові обмеження на поставки з України або транзитом через її територію всіх видів підкарантинної рослинної продукції», - сказано в повідомленні відомства.

У ветеринарному і фітосанітарному відомстві країни-агресора підозрюють, що Україна реекспортує до Росії продукцію рослинного походження з Європейського Cоюзу, що потрапив під санкції Кремля у відповідь.

«Різке збільшення обсягів поставок рослинної продукції з України, а також відсутність або навмисне видалення маркування з її упаковки свідчить про її неукраїнське походження, і може пояснюватися поставками рослинних вантажів із Європейського Союзу, що підпадають під санкції Росії у відповідь», - йдеться у повідомленні Россільгоспнагляду.

Крім того, у відомстві заявили, що в українській рослинній продукції, що надходить на російський ринок, виявляються карантинні для Росії об'єкти.

Раніше Россільгоспнагляд звернувся до Державної ветеринарної і фітосанітарної служби України з проханням до 21 жовтня надати інформацію про обсяги вирощеної поточного року продукції і площі, зайняті під окремі культури в кожній її області, а також надати інші переконливі гарантії українського походження рослинної продукції, що поставляється Україною до Росії.

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Як повідомляв УНІАН, разом з анексією українського Криму Росією і агресією проросійських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск на українських експортерів. На сьогодні в РФ заборонено ввезення української молочної продукції, сиру і сирних продуктів, свинини і продуктів з неї, картоплі, ряду іншої рослинницької продукції, а також істотно обмежені поставки м'яса птиці, кондитерської продукції, плодоовочевої продукції і рибних консервів, соків, алкоголю і пива.

Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна, проте поставки зернових до Росії з України є мінімальними.