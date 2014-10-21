Україна не надаватиме Росії дані про врожай

Україна не надаватиме Росії інформацію, яку Россільгоспнагляд зажадав нібито для підтвердження регіонів виробництва рослинницької продукції, яку українські підприємства поставляють на російський ринок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«В умовах війни Російська Федерація звернулася до наших органів із запитом, на яких площах, якої врожайності, в яких регіонах вирощується та чи інша продукція. В умовах війни надавати таку інформацію означає добровільно сприяти країні, яка здійснює військову інтервенцію», - сказав Швайка, коментуючи рішення Россільгоспнагляду заборонити поставки рослинницької продукції з України до Росії через відмову надавати відомству дану інформацію.

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При цьому міністр підкреслив, що визначити походження продукції можуть більшість російських лабораторій, і для цього не потрібна ніяка додаткова інформація.

Водночас Швайка у черговий раз відзначив необхідність введення, як захід у відповідь, посиленого ветеринарного і фітосанітарного контролю над російськими продуктами, які поставляються до України.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 22 жовтня заборонив поставки на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу. У ветеринарному і фітосанітарному відомстві країни-агресора підозрюють, що Україна реекспортує до Росії продукцію рослинного походження з Європейського Cоюзу, що потрапила під санкції у відповідь Кремля. Також у відомстві заявили, що в українській рослинній продукції, яка надходить на російський ринок, виявляють карантинні для Росії об'єкти.