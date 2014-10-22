Росія заборонила постачання м'яса з Молдови - звинуватила його в "сільському" походженні

Россільгоспнагляд призупиняє поставки м'яса з Молдови з 27 жовтня. Як передає ТАСС, про це в середу, 22 жовтня, повідомив керівник служби Сергій Данкверт.

"27 жовтня ми закриваємо все м'ясо за результатами інспекції в Молдові", - заявив глава ветслужби.

Читайте такожПутін хоче, щоб і Молдова відклала економічну частину асоціації з ЄСКерівник відомства зазначив, що перевірку Россільгоспнагляд проводив спільно з білоруськими колегами. "Це, в основному, йшло на Білорусь, так як у них більш ліберальний режим контролю", - пояснив він.

Данкверт підкреслив, що в ході перевірки встановлено випадки поставок через Молдову небезпечної м'ясної продукції, зокрема, закупленої оптовиками на звичайних сільських ринках.

Нагадаємо, з 22 жовтня Росія ввела заборону на імпорт і транзит всієї рослинної продукції з України.

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