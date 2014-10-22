Росія не має доказів порушення санітарних норм українськими експортерами

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Російської Федерації не надала Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України жодних документів, що підтверджують наявність карантинних об'єктів в експортованій до Росії українській рослинній продукції.

«Станом на 21 жовтня від Россільгоспнагляду не надходило жодного офіційного звернення та повідомлення про невідповідність вантажів фітосанітарним вимогам Російської Федерації», - сказано в повідомленні українського відомства, опублікованому на його офіційному сайті.

В Держветфітослужбі зазначили, що згідно з міжнародними стандартами, у разі виявлення небезпечних карантинних організмів у рослинній продукції, російське відомство повинно було звернутися до українського з нотифікаційним повідомленням. У цьому повідомленні Россільгоспнагляд мав пояснити причини затримання української продукції, описати товар, вказати відправника і одержувача вантажу, надати інформацію про супровідні документи.

«Таким чином, нотифікація повинна визначити характер невідповідності, щоб сторона-експортер могла це вивчити і внести необхідні корективи», - пояснили в Держветфітослужбі.

Читайте такожРосія заборонила постачання м'яса з Молдови - звинуватила його в "сільському" походженніПроте українська сторона не отримувала від Россільгоспнагляду жодного нотифікаційного повідомлення про виявлення карантинних для РФ організмів, нібито наявністю яких у продукції з України було так обурене російське відомство.

В Держветфітослужбі наголосили, що керівництво служби пропонувало Россільгоспнагляду відмовитися від заборони на поставки української рослинної продукції до РФ і надати нотифікацію щодо кожного окремого випадку можливого порушення українськими експортерами фітосанітарних вимог Росії.

«Своєю чергою, Россільгоспнагляд категорично заявив про запровадження заборони на вантажі з України і транзит через її територію всіх видів підкарантинної рослинної продукції», - повідомили в Держветфітослужбі.

Як повідомляв УНІАН, Россільгоспнагляд з 22 жовтня заборонив поставки на російський ринок і транзит через територію Росії рослинної продукції з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу. У ветеринарному і фітосанітарному відомстві країни-агресора підозрюють, що Україна реекспортує до Росії продукцію рослинного походження з Європейського Cоюзу, який потрапив під санкції у відповідь Кремля. Також у відомстві заявили, що в українській рослинній продукції, що надходить на російський ринок, виявляють карантинні для Росії об'єкти.