Росія дозволила Туреччині везти овочі і фрукти через Україну

Россільгоспнагляд зробив виняток для Туреччини із заборони на транзит рослинної продукції через територію України, йдеться в повідомленні служби, передає Прайм.

Таке рішення російське відомство прийняло за підсумками телефонних переговорів начальника управління фітосанітарного нагляду, насіннєвого контролю та якості зерна Россільгоспнагляду Олександр Ісаєва та заступника директора департаменту захисту і карантину рослин директорату з продовольства і контролю міністерства продовольства, сільського господарства та тваринництва Туреччини Бирсика Нівзата.

"Російська сторона роз'яснила умови, під час дотримання яких турецька підкарантинна продукція може бути ввезена до Росії транзитом через територію України, і зобов'язалася для забезпечення безпеки такого транзиту вжити зі свого боку необхідні дії", - йдеться в повідомленні.

Транзит продукції через треті країни - легальна ді за умови, що країна-реекспортер видає відповідні реекспортні сертифікати, які підтверджують шлях вантажу та контроль умов транзиту і самої продукції, пояснили в Россільгоспнагляді.

Нагадаємо, Росія з 22 жовтня ввела заборону на імпорт і транзит всієї рослинної продукції з України. Россільгоспнагляд встановив таке обмеження, оскільки Держветслужба України, за його оцінкою, не змогла гарантувати безпеку рослинної продукції, виробленої в країні і тої, що прямує транзитом через її територію.