Україна поскаржилася на Росію в СОТ через заборону овочів і фруктів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Російська сторона, здійснюючи такі дії (забороняючи поставки і транзит продукції рослинництва з України - УНІАН), не дотримується положень двосторонньої угоди і Міжнародних стандартів з фітосанітарних заходів, оскільки офіційних звернень від російської сторони про порушення в Україну не надходило. Про це листом поінформовано Мінекономрозвитку, яке, своєю чергою, вже звернулася до центру обробки запитів СОТ», - повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

При цьому в Мінагропроді повідомили, що основними видами рослинної продукції, які Україна експортувала до Росії, є овочі, у тому числі помідори, огірки, цибуля, а також коренеплоди, кісточкові та зерняткові.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Мінагропроду, українські виробники продукції рослинництва через заборону Росії на поставки їхніх товарів до кінця 2014 року можуть втратити 17 млн дол., а в разі продовження заборони на 2015 рік - 50-60 млн дол.

Россільгоспнагляд з 22 жовтня заборонив поставки на російський ринок і транзит через територію Росії продукції рослинництва з України у зв'язку з нібито багаторазовими порушеннями українськими експортерами законодавства Митного союзу. У відомстві підозрюють, що Україна реекспортує до Росії продукцію рослинного походженням з Європейського Союзу, який потрапив під санкції у відповідь Кремля. Також у відомстві заявили, що в українській рослинній продукції, що надходить на російський ринок, виявляють карантинні для Росії об'єкти.

Своєю чергою Держветфітослужба України заявила, що Россільгоспнагляд не надав жодних документів, які підтверджують наявність карантинних об'єктів в експортованій до Росії українській продукції рослинництва.

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