Збільшено обсяги споживання електроенергії для опалення за зниженим тарифом

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), збільшила щомісячний ліміт споживання електроенергії населенням, яке для обігріву використовує електроопалювальні установки, на 39% - до 5000 кВт/год.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні в Києві в четвер.

«Для цієї категорії населення застосовується низький тариф на електроенергію - 23,7 коп. за 1 кВт/год (з ПДВ). Така норма діє в період з 1 жовтня до 30 квітня», - йдеться в повідомленні НКРЕКП.

У комісії впевнені, що прийняте рішення сприятиме заохоченню побутових споживачів до встановлення електричних котлів замість газових.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів рекомендував Національній комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизити на 30% тариф на електроенергію споживачам, які відмовилися використовувати природний газ для підігріву води та опалення.

Кабінет міністрів ставить завдання перед промисловими споживачами і підприємствами теплокомуненерго скоротити використання природного газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. на 30%, а для бюджетних організацій - на 10%.