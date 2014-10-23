Україна внесе $63,4 млн в Чорнобильський фонд "Укриття" до 2017 року

Україна додатково внесе $63,4 млн до Чорнобильського фонду "Укриття"

Україна додатково внесе до Чорнобильського фонду "Укриття" 63,4 млн доларів до 2017 року, що збільшить загальний внесок країни до фонду до 167,6 млн дол.

Про це йдеться у постанові уряду №559 від 22 жовтня, яка вносить зміну до документа про внески до фонду від 2002 року.

Згідно з постановою, кінцевою датою внеску коштів Україною до фонду «Укриття» наводиться 2017 рік, тоді як раніше було вказано 2014 рік.

Також повідомляється, що поточного року заплановано направити до фонду 4,2 млн дол., у 2015 р. - 35,4 млн дол., у 2016 р. – 26,4 млн дол., у 2017 р. – 31,9 млн дол. При цьому внески здійснюватимуться за узгодженням з Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР).

Станом на кінець 2013 року, Україною фактично внесено до фонду "Укриття" 69,7 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у травні Верховна Рада України узгодила зміни до рамкової угоди з ЄБРР про діяльність Чорнобильського фонду "Укриття", згідно з якими країна збільшує свій внесок до цього фонду на 63,4 млн дол. – до 167,6 млн дол.