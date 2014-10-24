Ціна нафти знову піднялася вище $86

На світових торгах у п'ятницю, 24 жовтня, ціни на нафту ростуть на тлі повідомлень про зниження поставок нафти Саудівською Аравією, передає ПРАЙМ.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI вже збільшилася на 1,3% - до 81,58 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent зросла на 2,04% - до 86,47 долара за барель.

Читайте такожСланцеві проекти США залишаться беззбитковими навіть при ціні бареля нафти $57 Ціни на нафту почали рости в четвер, 23 жовтня, після повідомлень про зниження постачань "чорного золота" на ринок Саудівської Аравією. Раніше в четвер агентство Bloomberg, з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило про скорочення поставок з країни у вересні на 328 тисяч барелів на день - до 9,36 мільйона барелів на добу.

Інвестори на нафтовому ринку продовжують відігравати позитивну статистику, опубліковану напередодні. У четвер були оголошені статдані з єврозони, де композитний індекс ділової активності, за попередньою оцінкою, в жовтні підвищився до 52,2 пункту з 52 пунктів у вересні і досяг максимальної позначки за два місяці. Показник виявився краще прогнозів аналітиків, що чекали його на рівні 51,7 пункту.

Читайте такожРубль через падіння цін на нафту рухається до нових історичних мінімумівЯк відзначають експерти, тепер ситуація залежить від ОПЕК. На щорічній зустрічі у Відні 27 листопада члени картелю повинні вирішити, чи підуть вони на скорочення видобутку на тлі погіршення прогнозів по споживанню нафти в світі і суттєвого збільшення видобутку в США.