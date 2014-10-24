Меркель закликала ЄС забезпечити Україні оплату російського газу

Канцлер ФРН Ангела Меркель закликала Євросоюз допомогти Україні з оплатою поставок російського газу, передає DW.

"Необхідно забезпечити свого роду проміжне фінансування", - заявила вона вранці в п'ятницю, 24 жовтня, після першого дня саміту ЄС в Брюсселі, на якому, серед іншого, обговорювався і газовий конфлікт України та Росії.

Читайте такожFinancial Times: Росія висунула нові умови для укладення газового договору з УкраїноюЗа словами Меркель, потрібно забезпечити фінансування газових поставок на період з листопада по лютий, оскільки в лютому Україна отримає від Міжнародного валютного фонду (МВФ) новий пакет допомоги, в якому бере участь і Євросоюз. Федеральний канцлер зазначила, що у Росії "є підстави" вимагати передоплату за газ.

Читайте такожForbes.com: Стрес-тести визначили, що Європа не повинна піддаватися на провокацію Путіна в газовому питанні, тоді вона зможе вигратиЯк повідомила Ангела Меркель, на переговорах з участю комісара ЄС з енергетики Гюнтера Еттінгера, Росії і України, які відбудуться 29 жовтня, будуть обговорюватися різні концепції такого проміжного фінансування. "Ми перебуваємо в одній зв'язці", - заявила канцлер, маючи на увазі ситуацію, при якій припинення поставок російського газу через територію України може негативно позначитися і на Західній Європі.