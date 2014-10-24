Суд дав «Нафтогазу» два роки, щоб повернути «Укртрансгазу» майже 5 млрд кубів газу

Господарський суд Києва зобов'язав найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» повернути протягом двох років операторові газотранспортної системи держкомпанії «Укратрансгаз» 4,751 млрд кубометрів природного газу.

Про це йдеться в постанові суду, яка є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, «Укртрансгаз» звернувся до Господарського суду Києва з позовом до «Нафтогазу», вимагаючи повернути в Єдину газотранспортну систему України 4,751 млрд куб. м природного газу для покриття дефіциту газу в опалювальний сезон 2014-2015 рр. Дефіцит «блакитного палива» у «Нафтогазу» виник у четвертому кварталі 2007 року – першому-другому кварталах 2008 року.

НАК «Нафтогаз України» визнав факт недостачі природного газу на даний період і попросив суд про 5-річне відстрочення, мотивуючи це тим, що сам відчуває дефіцит «блакитного палива» в обсязі 5 млрд кубометрів через припинення в червні поточного року поставок «Газпромом».

9 жовтня суд частково задовольнив клопотання «Нафтогазу», зобов'язавши компанію повернути газ протягом двох років.

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Довідка УНІАН. Рішення суду стосується періоду, коли після Віктора Януковича на посаду прем'єр-міністра було призначено Юлію Тимошенко. Це сталося 18 грудня 2007 року.

Після зміни уряду було призначено нового голову НАК «Нафтогаз України». До 24 грудня 2007 року ним був Євген Бакулін, після його відставки компанію очолив Олег Дубина. Міністрами енергетики в цей період послідовно були Юрій Бойко і Юрій Продан.