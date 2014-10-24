ЄС може позичити Україні 790 млн євро для оплати російського газу - WSJ

Європейська комісія може надати Україні 790 млн євро для врегулювання газових питань з Росією.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Зокрема, видання, посилаючись на декількох офіційних осіб зазначає, що президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу 23 жовтня повідомив лідерам ЄС, що комісія може надати Україні 790 млн євро в короткі терміни зі свого бюджету, щоби допомогти Києву “розрахуватися зі своїми рахунками”.

При цьому сказано, що ці кошти можуть бути використані для того, щоб допомогти Україні врегулювати газові питання з Росією.

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Як відомо, «Нафтогаз» зобов'язується до кінця жовтня виплатити 1,45 млрд дол. за поставки російського газу в 2013 році і до кінця року - 1,6 млрд. Таким чином, загалом цього року українська сторона повинна виплатити 3,1 млрд дол.

Разом з тим, російська сторона констатує, що будь-яких гарантій щодо оплати боргів і передоплати за нові поставки отримано не було.

Після останнього раунду переговорів у тристоронньому форматі Україна-РФ-ЄС, що відбувся в Брюсселі 21 жовтня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в України фізично немає коштів на передоплату газу в листопаді-грудні, протягом тижня Єврокомісія і НАК "Нафтогаз" повинні знайти кошти.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк раніше заявляв, що в України на рахунках є 3,1 млрд доларів, які вона може використати як платежі за природний газ.

Наступний раунд газових переговорів Україна-Росія-ЄС відбудеться наступної середи, 29 жовтня, в Брюсселі.