«Нафтогаз» збільшив збиток майже в 12 разів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в січні-вересні 2014 року збільшила чистий збиток в 11,7 разу порівняно з аналогічним періодом минулого року до 62,475 млрд грн з 5,318 млрд грн.

Про це йдеться у фінансовому звіті енергохолдингу, складеному за міжнародними стандартами.

Відповідно до документа, чистий дохід компанії за 9 місяців цього року знизився на 4,1% - до 44,204 млрд грн.

Валовий збиток «Нафтогазу» в січні-вересні 2014 року знизився в 6,3 разу порівняно з аналогічним періодом 2013 року - до 2,191 млрд грн, при цьому операційний збиток зріс у 3,2 разу – до 46,090 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, підприємства теплокомуненерго, теплоелектроцентралі, а також ряд промислових споживачів станом на 14 жовтня заборговували НАК «Нафтогаз України» 18,3 млрд грн за спожитий природний газ.

Кабінет міністрів України прогнозує, що дефіцит «Нафтогазу» в 2014 році становитиме близько 37 млрд грн.

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Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більш як 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.

«Нафтогаз України» в 2013 році збільшив чистий збиток на 14% - до 12,521 млрд грн з 10,968 млрд грн у 2012 році.