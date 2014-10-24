"Роснефть" отримає гроші від держави, але менше $50 млрд

Розмір підтримки "Роснефти" з Фонду національного добробуту (ФНБ) буде істотно відрізнятися від заявки компанії, заявив голова Мінфіну РФ Антон Сілуанов, передає ТАСС.

"Загальний обсяг коштів ФНБ - трохи більше 3 трлн руб., - сказав він. - Не така велика частина коштів фонду залишилася незадіяною". "Безумовно, заявочна позиція ("Роснефти". - ТАСС) буде істотно відрізнятися від результату розгляду", - підкреслив голова Мінфіну.

Міністр особливо зазначив, що оголошена сума у заявці "Роснефти" у понад 2 трлн рублів - "це лише побажання відповідних компаній".

"Заявка буде розглядатися з урахуванням можливостей ФНБ і підтвердження економічної ефективності тих пропозицій, які представлені", - запевнив глава Мінфіну.

Читайте такожРубль упав через можливе отримання держдопомоги компанією друга ПутінаТакож, за словами Сілуанова, вже прийняті рішення про виділення коштів з ФНБ на БАМ і Транссиб переглядатися не будуть. "Пріоритети БАМ і Транссиб, ЦКАД, - сказав він. - Ці рішення вже прийняті й переглядатися не будуть".

Як повідомлялося раніше, наприкінці 2013 року уряд затвердив виділення 150 млрд рублів на будівництво Центральної кільцевої автодороги й проекти з розвитку Баму і Транссибу. В середині поточного року уряд РФ схвалив виділення з ФНБ 114 млрд рублів на проекти "Россетей" і "Ростелекома" (обидва проекти реалізуються за підтримки Російського фонду прямих інвестицій), а також "Кизил-Курагіно".

Глава "Роснефти" Ігор Сєчін раніше зазначив, що виділення "Роснефти" коштів ФНБ позитивно позначиться на суверенному рейтингу Росії.

Разом з тим віце-президент міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service, старший аналітик групи оцінки суверенних ризиків Торстен Нестманн заявив, що задоволення запиту "Роснефти" на виділення 2 трлн руб. із коштів ФНБ збільшує ризики для економіки РФ та її рейтингу.