Вугілля з Південно-Африканської Республіки обходиться Україні в $86 за тонну

Вугілля з Південно-Африканської Республіки, яке Україна вимушена імпортувати через дефіцит, пов'язаний з військовими діями на Донбасі, обходиться в 86 доларів за тонну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми можемо назвати ціну — це 86 доларів у порту України», - сказав він.

За словами міністра, ціна на африканське вугілля формується на торговельних біржах, що є найпрозорішим шляхом її визначення.

Водночас він зазначив, що в Україні існує гострий дефіцит вугілля марки «А», яке видобувається виключно на Донбасі.

«Ми втратили більш як 30 млн. тонн вугілля (через військові дії на Донбасі — УНІАН). З них більша частина марки «антрацит», з цих 30 млн. тонн - 16 млн. тонн йде на потреби теплових станцій, які забезпечують 25% виробництва електроенергії в Україні», - сказав міністр.

Також Продан додав, що держава на сьогодні не розглядає варіанти поставок вугілля з Польщі і РФ. З Польщі - тому що там не ведеться видобуток вугілля марки «А», а в Росії цей вид вугілля має гірші якості, ніж південноафриканське.

«Необхідно купувати вугілля не російського походження», - додав міністр.

Водночас Продан повідомив, що приватні енергогенеруючі компанії ДТЕК Ріната Ахметова і «Донбасенерго» поставляють вугілля з РФ.

Як повідомляв УНІАН, Іллічівський морський торговий порт (Одеська обл.) 23 жовтня прийняв перше судно, завантажене енергетичним вугіллям з Південно-Африканської Республіки в обсязі 84,2 тис. тонн для забезпечення потреб теплових електростанцій України.

За інформацією прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд підписав угоду на поставку 1 млн. тонн вугілля з Південно-Африканської Республіки.

За інформацією віце-прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, дефіцит вугілля в Україні за підсумками року становитиме не менш як 5 млн. тонн.