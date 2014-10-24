"Нафтогаз" запевняє, що забезпечив усі регіони необхідними для опалення обсягами газу

НАК "Нафтогаз України" забезпечила постачання природного газу до всіх без винятку регіонів у необхідних обсягах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

"В Україні розпочато опалювальний сезон. "Нафтогаз" забезпечив постачання природного газу до всіх регіонів без винятку у необхідних для цього обсягах", - сказав він.

Однак, за його словами, через технологічні особливості тепломереж подача енергоносія до кожної оселі потребує певного часу, який за технологічними нормами може тривати від 3 до 8 днів.

Читайте такожУ "Нафтогазі" пообіцяли до понеділка дати тепло до всіх квартир КиєваЯк повідомляв УНІАН, за даними Мінрегіону, станом на 24 жовтня в Україні до системи централізованого опалення підключено вже більше 63,1 тис. житлових будинків, що становить 53,4% від їх загальної кількості, у Києві тепло подано у 4 тис. будинків, що становить 36,7% від загального числа.

Разом з тим, досі не розпочато подачу тепла в житлові будинки у двох південних областях країни - Херсонській та Одеській.