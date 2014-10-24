Україна у зв'язку з опалювальним сезоном відбирає зі сховищ до 25 млн кубів газу на добу

НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почав відбір газу з підземних газосховищ і до теперішнього часу довів його до рівня 23-25 млн куб. м на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час засідання уряду перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

"З 20 жовтня НАК "Нафтогаз" вже розпочав відбір газу з підземних газосховищ. Сьогодні ми маємо відбір на рівні 23-25 млн куб. м на добу", - сказав він.

Далі, за його словами, з розширенням опалювального сезону відбір буде сягати до 50 млн куб. на добу.

Читайте також"Нафтогаз" запевняє, що забезпечив усі регіони необхідними для опалення обсягами газуПерелома також повідомив, що реверсні поставки газу зі Словаччини зберігаються в обсягах до 27 млн куб. м на добу, з Польщі вони почали скорочуватися у зв'язку з початком в цій країні опалювального сезону.

Реверсні поставки з Угорщини, за його словами, як і раніше, заблоковані.

Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах на 18 жовтня становили 16,757 млрд кубометрів.

Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути постачань «блакитного палива» з Європи: польський, угорський та словацький.

Угорщина зупинила транспортування газу до України з 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».

Словаччина має найбільші можливості постачання газу з Євросоюзу в Україну: через її систему щодоби можна прокачати 27 млн кубометрів газу, тоді як через Угорщину майже 17 млн кубометрів, а через Польщу - 5 млн кубометрів газу.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.