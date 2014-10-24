Україна має понад 35 трлн кубометрів запасів газу на нетрадиційних родовищах

Україна має понад 35 трлн кубометрів запасів природного газу на нетрадиційних родовищах, проте для їх освоєння необхідно збільшувати інвестиції у геологорозвідувальні роботи.

Про це повідомила прес-служба Національної акціонерної компанії «Надра України» з посиланням на слова голови правління Ярослава Климовича.

«За попередніми даними, обсяги українського газу в нетрадиційних покладах, зокрема: сланцевих товщ становлять 15,3 трлн кубометрів; центрально-басейнового типу - 8,5 трлн кубометрів, метановугільних пластів - 11,6 трлн кубометрів», - сказав Климович, зазначивши, що освоєння цих ресурсів є одним із пріоритетів діяльності компанії.

За його словами, видобуток газу з нетрадиційних родовищ дозволить збільшити ресурсну базу країни. Саме цим шляхом пішли розвинені держави: США, Канада та інші. Климович наголосив, що у США вже сьогодні 30% газу видобувається зі сланцевих покладів, а це 250 мільярдів куб. м.

При цьому він нагадав, що достатньо великі надії з нарощування видобутку вуглеводнів компанія покладала на спільну діяльність у рамках Угоди про розподіл продукції з компанією Shell на Юзівській ділянці. Тільки в межах даної ділянки сконцентровано близько 4 трлн куб. м газу сланцевих товщ та за базовим варіантом розвитку пошуково-розвідувальних і видобувних робіт обсяг видобутку сланцевого газу через 4-5 років планувався на рівні 30-40 млрд куб. м.

«Однак через нестабільну ситуацію на сході України компанія Shell оголосила про перенесення термінів початку робіт», - додав Климович.

Читайте такожДепутати вирішили простимулювати інвестиції у видобуток сланцевого газуКрім того, він розповів, що в даний час фахівцями "Надра України" виділено близько 10 перспективних ділянок, першочергових для проведення геологорозвідувальних робіт на традиційні поклади вуглеводнів і близько 15 - на нетрадиційні. Геологорозвідувальні роботи компанія планує проводити як власними силами, так і з залученням інвестицій. З цією метою на перспективні ділянки надр розробляються відповідні бізнес-проекти.

Климович наголосив, що за умови фінансування геологорозвідувальних робіт початок видобутку вуглеводнів на цих ділянках очікується у 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, компанії «Надра України» необхідно близько 500 млн грн для технічного переоснащення підпорядкованих їй геологорозвідувальних підприємств, які через брак бюджетного фінансування за останні кілька років значно знизили потенціал проведення геологорозвідки.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.