Австрія може оплатити проміжні поставки газу з РФ в Україну

00:18, 26 жовтня 2014
Енергетика
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Австрія може забезпечити проміжне фінансування газових поставок з Росії в Україну. З відповідною пропозицією виступив федеральний канцлер країни Вернер Файман.

REUTERS

Про це повідомляє Прайм з посиланням на Der Standard.

Фейнер заявив, що необхідно домовитися про обсяги такої допомоги. Разом з тим він зазначив, що стабільність газових поставок у ЄС має першочергове значення.

"Взимку повинна панувати впевненість у газовому постачанні", - підкреслив він.

Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла про необхідність забезпечити проміжне фінансування газових поставок з Росії в Україну в період з листопада по лютий. За її словами, можливі концепції "проміжного фінансування" будуть обговорюватися 29 жовтня на переговорах Росії і України за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера.

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