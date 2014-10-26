Австрія може оплатити проміжні поставки газу з РФ в Україну
00:18, 26 жовтня 2014Енергетика
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Австрія може забезпечити проміжне фінансування газових поставок з Росії в Україну. З відповідною пропозицією виступив федеральний канцлер країни Вернер Файман.
REUTERS
Про це повідомляє Прайм з посиланням на Der Standard.
Фейнер заявив, що необхідно домовитися про обсяги такої допомоги. Разом з тим він зазначив, що стабільність газових поставок у ЄС має першочергове значення.
"Взимку повинна панувати впевненість у газовому постачанні", - підкреслив він.
Раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявляла про необхідність забезпечити проміжне фінансування газових поставок з Росії в Україну в період з листопада по лютий. За її словами, можливі концепції "проміжного фінансування" будуть обговорюватися 29 жовтня на переговорах Росії і України за участю єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера.
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