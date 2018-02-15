Повернення ядерних відходів з Росії: стало відомо, як йдуть справи з будівництвом спецхрани

За даними агентства, вартість будівництва такого сховища становитиме 380 мільйонів гривень.

Державне агентство з управління зоною відчуження планує в кінці цього року – початку наступного провести процедуру відбору підрядника для будівництва в зоні відчуження сховища, яке буде необхідно для прийому і зберігання високорадіоактивних відходів, продуктів переробки ядерного палива українських АЕС, які будуть повертатися в нашу країну з Росії.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова агентства Віталій Петрук.

"Проект сховища вже фактично затверджено... Можливо, в кінці цього року або на початку наступного ми перейдемо до процедури відбору підрядника для будівництва цього сховища", - сказав він.

За словами Петрука, згідно проектної документації, вартість будівництва становить 380 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відправляє на переробку до Росії відпрацьоване ядерне паливо з трьох станцій – Рівненської, Хмельницької та Южно-Української. Це паливо переробляється в РФ, після чого продукти його переробки мають повернутися на територію України. Щорічно "Енергоатом" витрачає на послуги переробки відпрацьованого палива близько 200 мільйонів доларів.

Для того, щоб прийняти у себе на території продукти переробки цього палива, що є обов'язковим договірним умовою, Україна планує в зоні відчуження Чорнобильської АЕС побудувати нове сховище. Остеклованные радіоактивні відходи планується розміщувати в спеціалізованому сховищі, яке буде називатися "Сховища для проміжного зберігання високоактивних відходів, що повертаються з російської федерації після переробки відпрацьованого ядерного палива українських АЕС". Планується, що ці відходи будуть надходити в Україну залізничним транспортом, окремими партіями, орієнтовно протягом 12 років. Термін зберігання цих відходів становитиме 100 років.