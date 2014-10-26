Країни Балтії мають намір від'єднатися від енергосистем Росії

"Наші країни готові до подальшої співпраці по від'єднанню балтійських електромереж від Росії, що має особливе значення для забезпечення безпеки сектора енергетики", - заявив голова комісії у справах ЄС парламенту Естонії Калле Паллінг.

За його словами, в серпні до Єврокомісії було подано клопотання про фінансування третього електричного з'єднання між Естонією і Латвією, яке має бути побудовано до 2020 року, повідомляє Прайм.

За повідомленням прес-служби, в ході зустрічі в Нарві також обговорювалася необхідність створення в регіоні єдиного ринку природного газу. Зокрема, Литва вже зробила перші кроки в цьому напрямку: у понеділок в Клайпедський морський порт очікується прибуття базового танкера Independence для терміналу скрапленого природного газу, який планується запустити в експлуатацію у грудні цього року. Після цього Литва зможе отримувати газ морем, що, за словами учасників зустрічі, "знімає залежність від газової монополії".