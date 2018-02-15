Введення в експлуатацію арки над четвертим енергоблоком ЧАЕС перенесли на травень – Держатомрегулювання

Перенесення пов'язане з високим рівнем радіоактивного випромінювання в зоні проведення робіт.

Термін введення в експлуатації нового безпечного конфайнмента (арки) над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, який був зруйнований в результаті аварії 1986 року, перенесений з листопада 2017 року на травень цього року.

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Про це під час презентації річного звіту роботи Державної інспекції ядерного регулювання повідомила начальник Управління безпеки поводження з радіоактивними відходами Наталія Рибалко.

"На сьогодні, згідно з планом експлуатуючої організації, введення в експлуатацію нового безпечного конфайнменту планується в травні цього року", - сказала вона.

Згідно презентації Рибалко, який раніше планувалося, що конфайнмент буде введений в експлуатацію в листопаді 2017 року, але термін завершення робіт було перенесено на травень 2018 внаслідок високих рівнів радіоактивного випромінювання в зонах проведення робіт, що вимагає додаткового часу для їх виконання.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2016 року лідери країн "Великої сімки" підтвердили готовність співпрацювати з Україною в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.

В кінці листопада 2016 року будівельна компанія Novarka, побудувала арки нового конфайнменту, завершила процес її насунення і монтажу над четвертим енергоблоком ЧАЕС. За даними Держагентства з управління зоною відчуження, арка знизила рівень гамма-випромінювання навколо станції порівняно з періодом до встановлення арки в проектне положення у 10 разів.

За інформацією ЄБРР, який керує фондом "Укриття" для фінансування будівництва арки і всього об'єкта "Укриття", вартість конфайнмента становить 1,5 мільярда євро. При цьому реалізація всього плану заходів на ЧАЕС оцінюється в 2,1 мільярда євро.