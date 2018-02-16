В Україні знову скоротився видобуток вугілля

Державні шахти скоротили видобуток вугілля на 14%.

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в січні 2017 року скоротилася на 3,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 2,659 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

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Згідно з повідомленням, державні шахти в січні 2018 року видобули 400,7 тисячі тонн, що на 14% менше, ніж у січні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентрований в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.