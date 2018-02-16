Допомога бойовикам: "Газпром" відзвітував щодо поставленого газу на окупований Донбас

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, Україна не має сплачувати за ці поставки.

Російський газовий монополіст у 2017 році поставив на тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей 2,427 мільярда кубометрів природного газу. Про це йдеться в опублікованому звіті "Газпрому" за четвертий квартал минулого року.

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Згідно з документом, до Молдови, включно з Придністров'ям, на території якого розташований російський військовий контингент, "Газпром" поставив 2,712 мільярда кубометрів газу.

До самопроголошеної республіки Південна Осетія (тимчасово окупована територія Грузії) було поставлено 38 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, за 9 місяців минулого року на окупований Донбас "Газпром" поставив 1,5 мільярда кубометрів газу. Раніше в "Газпромі" заявляли, що за ці поставки Україна має сплатити російській стороні 1,3 мільярда доларів.

Наприкінці грудня Стокгольмський арбітраж, який розглядав взаємний спір "Газпрому" і "Нафтогазу", вказав, що "Нафтогаз" не повинен платити за обсяги газу, які були поставлені на тимчасово окуповані території Луганської і Донецької областей. Суд вирішив, що майбутні поставки газу на зазначені території також не повинні оплачуватися Україною до припинення окупації.