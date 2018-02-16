У Кабміні назвали січневу ціну імпортного газу

Середня ціна імпортного газу в січні становила 272,9 дол. за 1 тис. куб. м.

Середня ціна імпортного природного газу в січні 2018 року становила 7 784 грн, або 272,9 дол. за 1 тис. куб. м.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

«Державна фіскальна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2018 року, яка становить 7 784,8 грн, або 272,9 дол. за 1 тис. куб. м», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономрозвитку, середня митна вартість газу в грудні 2017 року становила 253 дол. за 1 тис. куб. м.