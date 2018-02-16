Податок на світло: за рік держава отримала майже 5 мільярдів від сплати акцизу на електроенергію

Цього року надходження від сплати даного податку прогнозуються на рівні 5,1 млрд грн.

Надходження в державний бюджет від сплати акцизу на електроенергію в 2017 році порівняно з показником 2016 року зросли на 17,5% - до 4,7 млрд грн. Про це у відповідь на запит УНІАН повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

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За даними відомства, за звітний період надходження від сплати акцизу на імпорт електроенергії скоротилися на 38% - до 1,8 млн грн.

«У державному бюджеті на 2018 рік при розрахунку прогнозних надходжень акцизного податку закладено 5,1 млрд грн надходжень від сплати акцизу на електроенергію», - повідомили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше віце-президент Всеукраїнської енергетичної асамблеї Юрій Саква заявляв, що акциз на електроенергію лише збільшує тариф, в тому числі і для населення, не сприяє модернізації об'єктів електроенергетики або закупівлі палива для її виробництва.

Згідно з нормами Податкового кодексу України, ставка акцизу на електроенергію становить 3,2% від вартості електроенергії (без ПДВ), його платниками є держпідприємство «Енергоринок» (гуртовий покупець і продавець електроенергії на ринку України), а також виробники електрики, які реалізують вироблену електроенергію не на гуртовому ринку.