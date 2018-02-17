Порошенко: про намір управляти ГТС України заявили більше десятка закордонних компаній

Президент повідомив, що «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил.

Більше десятка всесвітньо відомих компаній заявили про своє бажання брати участь в управлінні газотранспортною системою (ГТС) України.

Читайте такожУкраїна шукає партнера для управління ГТС - продовжила термін прийому заявокПро це заявив президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками участі у Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє прес-служба глави держави.

«Робота проведена дуже велика. НАК «Нафтогаз» найняв радника, який готує пропозицію щодо управління газотранспортною системою України у повній відповідності до міжнародних правил, прозоро», - наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що «вже більше десятка всесвітньовідомих компаній заявили про своє бажання брати в цьому участь».

За словами глави держави, уряд вже прийняв відповідні важливі рішення.

«І коли ми визначимо коло компаній, які зможуть забезпечити транзит газу, забезпечити ефективну модернізацію газотранспортної мережі і забезпечать найбільшу вигоду для Української держави щодо експлуатації газотранспортної системи, та й переможе. Я впевнений, що в напрямку цього зроблено дуже і дуже багато», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін планує 21-22 лютого провести перші переговори з потенційними партнерами з управління ГТС. За словами віце-прем'єр-міністра Володимира Кістіона, на сьогодні вже є сім зацікавлених партнерів, два з яких представляють відомі в Європі газові консорціуми.

Він зазначив, що після переговорів робоча група сформує пропозиції до умов конкурсу і запропонує їх на розгляд уряду і Верховної Ради для проведення прозорого пошуку надійного міжнародного партнера для Магістральних газопроводів України.

Також Кістіон нагадав, що до березня Міністерство енергетики та вугільної промисловості України очікує пропозиції від інших компаній, які з тих чи інших причин не встигли подати свої пропозиції до 1 лютого.

***На початку листопада 2016 року Кабмін ухвалив рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України». Водночас менеджмент національного нафтогазового холдингу «Нафтогаз України» створив у структурі діючої держкомпанії «Укртрансгаз» нову філію - «Оператор ГТС України».

Відокремлення ГТС в нову юрособу і залучення європейського партнера до її управління необхідно для того, щоб європейські компанії змогли в майбутньому купувати газ на східному кордоні України, а потім транзитом передавати його на європейський ринок, таким чином зберігши обсяги транзиту після завершення чинного контракту з «Газпромом».

У січні цього року Кабмін відсторонив менеджмент «Нафтогазу» від процесу пошуку партнера, включивши у відповідальну робочу групу тільки голову наглядової ради компанії Клер Споттісвуд.