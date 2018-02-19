Скільки коштує "чорне золото": ціна нафти перевищила $65 за барель

Brent подорожчала до $65,39 за барель, WTI - до $62,45 за барель.

Ціни на "чорне золото" еталонних марок в понеділок вранці зростають у ході електронних торгів на Лондонській і Нью-Йоркській біржах.

Про це повідомляє Росбалт.

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"Квітневі ф'ючерси на нафту сорту Brent подорожчали на Лондонській біржі ICE Futures на 0,85% до $65,39 за барель. Березневі ф'ючерси на легку нафту марки WTI на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) піднялися в ціні на 1,25% до $62,45 за барель", - йдеться в повідомленні.

Як відзначає старший аналітик "Альпарі" Роман Ткачук, "зниження ціни на нафту, яке спостерігалося в першій половині лютого, призупинилося". "Нафта марки Brent, відштовхнувшись від підтримки на позначці 62 долара за барель, зростає третій день поспіль", - йдеться в огляді експерта.

За його словами, "сьогодні очікується спокійна торгова сесія: китайські біржі закриті у зв'язку зі святкуванням Нового року".

"Американські біржі NYSE, NASDAQ також закриті у зв'язку зі святкуванням Дня президентів. На Чиказькій товарній біржі (CME) укорочена торгова сесія - ф'ючерси на нафту торгуються до 20:00", - нагадує Ткачук.

"Опублікована в п'ятницю ввечері статистика по кількості активних нафтових бурових установок у США від Baker Hughes зменшила запал нафтових "ведмедів". Кількість установок зросла на 7 одиниць до 798 штук. Після збільшення на 26 одиниць на попередньому тижні, зростання минулого тижня можна назвати помірним. Тим не менш, у США наявності активізація видобутку сланцевої. У зв'язку з цим підвищену увагу ринку буде приділятися даними за запасами і виробництва "чорного золота" в США, які будуть опубліковані в четвер о 18:00", - додає аналітик.