Запаси газу в сховищах скоротилися до 11 мільярдів кубів

Зокрема, 17 лютого зі сховищ відібрано 91,27 мільйона кубометрів газу.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 10 по 17 лютого скоротилися на 5,2%, або на 611 мільйонів кубометрів, до 11,070 мільярда кубометрів з 11,681 мільярда кубометрів.

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Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України держкомпанії "Укртрансгаз".

Зокрема, за даними компанії, 17 лютого зі сховищ відібрано 91,27 мільйона кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками голови Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва, Україна вийде з опалювального сезону 2017/2018 років орієнтовно з запасами газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) в обсязі 8-9 мільярдів кубометрів.

Україна увійшла до 2018 року з найбільшими порівняно з початком п'яти останніх років запасами газу в підземних сховищах – 14,7 мільярда кубометрів газу.

26 жовтня 2017 року Україна припинила закачування газу в підземні сховища і почала її відбір для потреб опалювального сезону.

До початку опалювального сезону 2017-2018 років (15 жовтня 2017 року) в ПСГ було накопичено 16,8 мільярда кубометрів газу.