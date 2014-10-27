«Енергоатом» скоротив чистий збиток на 18%

Державна компанія «Енергоатом», що є оператором усіх діючих атомних станцій України, у січні-вересні 2014 року скоротила чистий збиток порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 18% - до 3,806 млрд грн з 4,652 млрд грн.

Про це йдеться у звіті про фінансово-господарську діяльність компанії, оприлюдненому на сайті Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно зі звітом, чистий дохід компанії від реалізації продукції за 9 місяців поточного року збільшився порівняно з січнем-вереснем минулого року до 16,553 млрд грн з 12,579 млрд грн.

Читайте такожПрезидент "Енергоатому": Російське ядерне паливо ніколи не було дешевше від Westinghouse «Енергоатом» за звітний період 2014 року отримав валовий прибуток у розмірі 268,594 млн грн, тоді як аналогічний період 2013 року компанія завершила з валовим збитком у 2,989 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн з 3,106 млрд грн.