Ціни на нафту після незначного зростання знову обвалилися

На світових торгах у понеділок, 27 жовтня, ціни на нафту знижуються на тлі зростання видобутку палива, передає ПРАЙМ.

Так, вартість грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent вже впала на 0,28% - до 85,89 долара за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки WTI знизилася на 0,06% - до 80,96 долара за барель.

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