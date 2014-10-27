Швейцарська Gunvor на тлі санкцій розпродає російські активи

Четвертий нафтотрейдер світу - швейцарська Gunvor шукає покупця на значну частину російських активів, пишуть "Ведомости" з посиланням на Financial Times.

«Оскільки значна частина наших активів зосереджена в Росії, ми будемо протягом деякого часу розглядати продаж деяких активів. Ми не очікуємо, що це в якійсь мірі вплине на торговельні операції в Росії», - йдеться в заяві Gunvor.

Читайте такожMoody's допускає введення Заходом нових санкцій проти Росії Компанія близька до продажу частки у вуглевидобувній компанії «Колмар» (володіє 30%), говорять джерела FT. Також компанія шукає покупця на термінал в Усть-Лузі і належні їй 50% у Новоросійському портовому терміналі. «Росія - це минуле Gunvor, але не майбутнє», - сказав один з джерел FT.

На думку FT, компанія намагається диверсифікувати бізнес після того, як вона була втягнута в політичну боротьбу навколо України. Тимченко, один із власників компанії, потрапив під санкції США в березні, а американський Мінфін заявляв, що у президента Росії Володимира Путіна є інвестиції в Gunvor. Компанія зв'язки з Кремлем заперечує. Сам Тимченко продав 43% в Gunvor давньому партнерові і гендиректору компанії Торбйорну Торнквисту 19 березня, за день до того, як потрапив під американські санкції.

Компанія сподівається, що продаж російських активів допоможе не тільки поліпшити імідж компанії в очах західних інвесторів, але і отримати кошти для нових придбань в інших частинах світу. Gunvor вже вийшла на нові ринки - металу і вугілля - тепер розглядає потенційну покупку активів в Європі, США, Південній Америці та Азії.