Усунути «Нафтогаз»: експерт намалював схему, як уряд розраховує знизити ціну газу для населення

За словами експерта, прямий продаж газу від «Укргазвидобування» до облгаз-збуту дозволить знизити сьогоднішню ціну до 6 з невеликим грн за куб. м.

Уряд розраховує знизити ціну природного газу для населення на 10-15%, усунувши національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» з ланцюжка постачальників газу для потреб населення та зобов'язавши державну видобувну компанію «Укргазвидобування» напряму продавати газ регіональним збутовим компаніям.

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Таку думку на своїй сторінці в соцмережі Facebook написав експерт в енергетичній сфері, директор енергетичних програм Центру світової економіки і міжнародних відносин Володимир Землянський.

«Наступним актом, швидше за все, стане виведення «Укргазвидобування» з-під контролю групи зухвалих нафтогазових реформаторів (топ-менеджменту «Нафтогазу України» - УНІАН) з подальшою реалізацією газу без участі шістки сміливих (перші особи «Нафтогазу» - УНІАН). За найскромнішими попередніми оцінками, команда Гройсмана планує таким чином знизити ціну на газ для населення на 10-15%», - написав він.

За словами Землянського, прямий продаж газу від газовидобувної компанії «Укргазвидобування» до регіональних збутових компаній дозволить замість підняття цін для населення до 8 грн за куб. м (сьогодні ціна 6,9 грн за куб. м - УНІАН), знизити її до 6 з невеликим грн за куб. м.

«Така ціна буде зафіксована до тих пір, поки відсоток субсидій не знизиться до 25% домогосподарств», - вважає Землянський.

Як повідомляв УНІАН, у лютому цього року Міненерговугілля розробило проект урядової постанови «Про накладення спецзобов'язань на суб'єктів ринку природного газу». Згідно з цим документом, облгаз-збут повинні закуповувати газ у «Укргазвидобування» прямо, без посередництва «Нафтогазу» (сьогодні «Укргазвидобування» спочатку продає газ «Нафтогазу», а той з певною маржею - облгазам). Крім того, новою постановою Міненерговугілля «Нафтогазу» збираються залишити забезпечення «блакитним» паливом сектор теплокомуненерго. Для забезпечення останнього «Нафтогаз» повинен імпортувати газ і закуповувати його на внутрішньому ринку. Цей документ був розкритикований Секретаріатом Енергетичного співтовариства, який порекомендував уряду доопрацювати проект постанови.

Питання визначення ціни газу для потреб населення також є предметом переговорів з МВФ. Представники фонду наполягають на тому, що вартість «блакитного» палива повинна бути вирівняна (піднята) до рівня імпортного паритету.

Згідно з чинною постановою «Про накладення спецзобов'язань на суб'єктів ринку природного газу», торгова націнка «Нафтогазу» в загальній структурі вартості газу для населення становить 1,917%.