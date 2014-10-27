Євросоюз не схотів продовжувати "Північний потік" до Великої Британії - ЗМІ

Проект з будівництва газопроводу "Північний потік" для експорту енергоресурсу до Сполученого Королівства був "забракований".

Як повідомила в понеділок газета Times, причиною цього стало погіршення відносин з Москвою, пише ТАСС.

За її даними, два роки тому, коли проект уперше був запропонований, британські чиновники були згодні. "Компанія "Газпром" та її партнери з консорціуму в лютому нинішнього року провели техніко-економічне обґрунтування, однак європейські влада відмовилася санкціонувати проект, який би збільшив залежність від російського газу. Співробітники почали поступово залишати консорціум у міру того, як ставало ясно, що у нього немає жодних шансів на реалізацію", - зазначає Times.

Конфлікт в Україні, який спонукав до введення санкцій ЄС щодо Росії, "певно, став смертним вироком для проекту".

Читайте такожЄвросоюз може зробити "Південний потік" в обхід України незаконним"Враховуючи поточний рівень напруженості у відносинах Росії із західними країнами, я не бачу можливості, щоб цей проект просунувся далі креслярської дошки, - зазначив представник британського аналітичного центру Chatham House Джон Лок. Україна залишається вразливою, і не ясно, як Київ збирається забезпечити надійні постачання газу протягом зими".

"Це навряд чи є сприятливим фоном для "Газпрому", щоб продовжувати експансію на європейському ринку", - додав експерт.

Консорціум, 51% акцій якого належить "Газпрому", збирався побудувати два додаткові газопроводи, які також проходять по дну Балтійського моря, щоб постачати газ до Великобританії і Нідерландів. За даними Times, до проекту збиралася приєднатися енергетична група BP.