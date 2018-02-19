«Газпром» значно збільшив транзит газу через Україну

Лютневе зростання транзиту газу спостерігався після того, як у січні прокачування "блакитного" палива впали до 181 млн куб. м на добу.

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 по 17 лютого збільшив транзит природного газу через територію України на 21,7% до 221,3 млн куб. м на добу. Про це свідчать оперативні дані держкомпанії-оператора газотранспортної системи «Укртрансгаз».

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Згідно з даними компанії, 1 лютого газ через територію нашої країни транспортувався в обсязі 181,9 млн куб. м на добу, а до 17 лютого цей показник зріс до 221,3 млн куб. м на добу.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року Україна транспортувала в країни Європи рекордну за кілька останніх років кількість російського газу - 93 млрд куб. м.

У січні 2018 року транзит «блакитного» палива знизився з 250 до 181 млн куб. м на добу. Це було пов'язано зі зниженням споживання газу в ЄС, а також із завантаженням обхідного газопропроводу OPAL, який проходить територією Німеччини і є продовженням прокладеної дном Балтійського моря труби «Північний потік-1».