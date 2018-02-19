Німецькі депутати виступили проти "Північного потоку-2" для уникнення "розколу ЄС"

Парламентарії нагадали, що будівництво "Північного потоку-2" викликає активний спротив у країнах Балтії, Швеції, Данії, Польщі, Словаччині та Україні, що "неважко зрозуміти".

Семеро депутатів німецького Бундестагу та Європарламенту, які представляють Християнсько-демократичний союз (ХДС), Християнсько-соціальний союз (ХСС), партію Зелених та Вільну демократичну партію (ВДП), виступили проти будівництва газопроводу "Північний потік-2".

У спільній статті, опублікованій у понеділок, 19 лютого, на сайті видання Frankfurter Allgemeine Zeitung, парламентарії зазначають, що співпраця з Росією не повинна означати, що "німці та росіяни домовляються про щось через голови наших партнерів по ЄС", передає DW.com.

На думку авторів, політика ЄС у галузі енергетики та солідарність з партнерами говорять проти будівництва другої черги газопроводу з Росії до Німеччини в обхід України. Реалізація цього проекту, наголошується в статті, призведе до "розколу ЄС та втрати довіри".

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Парламентарії нагадали, що будівництво "Північного потоку-2" викликає активний спротив у країнах Балтії, Швеції, Данії, Польщі, Словаччині та Україні, що "неважко зрозуміти" з огляду на енергетичну безпеку. Вони також закликали, щоб новий уряд Німеччини заявив про свою позицію з цього питання.

Серед авторів статті, зокрема, депутати Європарламенту: член ХДС Ельмар Брок (Elmar Brok), член ХСС Манфред Вебер (Manfred Weber), член партії Зелених Райнгард Бютікофер (Reinhard Bütikofer) та Надя Гірш (Nadja Hirsch) з ВДП, а також депутати Бундестагу: член ХДС, голова комітету у закордонних справах Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), вільний демократ Міхаель Лінк (Michael Link) та представник "зелених" Олівер Крішер (Oliver Krischer).

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні Росія активно прагне знизити обсяг транзиту газу через територію України. Для цього російський газовий монополіст «Газпром» і його партнери ведуть будівництво «Турецького потоку», який проходить по дну Чорного моря, а також вони мають намір побудувати «Північний потік-2».

Довідка УНІАН. Проект «Північний потік» передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Новий трубопровід планується побудувати поряд із уже існуючим «Північним потоком-1».

Згідно з раніше озвученими оцінками голови правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Коболєва, «Північний потік-2» жодним чином не сприяє диверсифікації поставок газу в Євросоюз і не забезпечує йому доступ до нових джерел газу. Також Коболєв відзначав, що цей газопровід може позбавити Україну доходів від транзиту.