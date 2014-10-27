Україна скоротила запаси газу в сховищах на 1%

Запаси газу в українських підземних сховищах із 18 по 25 жовтня скоротилися на 1% - до 16,586 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, НАК "Нафтогаз України" у зв'язку з початком опалювального сезону з 20 жовтня почала відбір газу з підземних газосховищ і до 24 жовтня довів його до рівня 23-25 млн. куб. м на добу.

Україна, після припинення «Газпромом» продажу «Нафтогазу» російського газу, має три маршрути поставок «блакитного палива» з Європи: польський, угорський і словацький.

Читайте такожНовий газопровід із Польщі в Україну збудують не раніше 2017 року - «Нафтогаз»Угорщина зупинила транспортування газу до України з 25 вересня після переговорів з російським газовим монополістом «Газпромом».

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.